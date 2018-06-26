Akşener: Daha etkili bir mücadelede kararlıyız (3) - GENİŞ HABER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinin genel başkanlığında yola devam edeceklerini belirterek, "Çok adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açarak, demokrasimize nefes aldırdık. Artık, TBMM'de milletvekillerimiz var. Grubumuzla birlikte, daha görünür, daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız" dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonrası ilk kez açıklama yaptı. Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Akşener, seçim sonuçlarının ülkeye ve milletime hayırlı olmasını dileyerek, "Bu açıklamayı bugüne bırakmamızın nedeni, benim ve partimizin yönetim anlayışımızın gereği, yetkili kurullarımızda görüşmeden hiçbir açıklama yapmama ilkemizdir. Bize göre, güçlü ve kalıcı bir siyasi parti olmanın gereği budur" dedi.'BENİM GENEL BAŞKANLIĞIMDA YOLA DEVAM'Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu tabloyu Genel İdare Kurulu'nun önüne koyduğunu belirten Akşener, şöyle konuştu:"Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve bu buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda, partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulu'muzun kararı, bütün zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde alınan bu sonucun, ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu artıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Genel İdare Kurulumuz, ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti'nin, benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Kendilerine huzurlarınızda bu güvenleri için teşekkür ederim."'DEMOKRASİMİZE NEFES ALDIRDIK'İYİ Parti'nin 8 ay önce Türkiye'ye huzur getirmek, gerginliği azaltmak, devletle insan arasında oluşan uçurumu gidermek ve ülkeye nefes aldırmak için yola çıktığını belirten Akşener, daha sonra şunları söyledi:"Çünkü, Türkiye'nin demokrasi ve hukuk, ekonomi, dış politika, eğitim, güvenlik gibi pek çok sahada derin bir kriz içerisinde olduğuna, üretim toplumu olması gerekirken tüketim odaklı bir topluma dönüştüğümüze, bunun ülkeyi getirdiği noktayı, milletimizin yoksullaşmasını, toplumsal çürümenin boyutlarını görerek yeni bir bakış açısıyla tüm bu meselelerin çözülebileceğine inandık. Bugün de aynı inancı taşımaktayız. Milletimizin büyük çoğunluğunun, bu inanç ve düşüncemizde haklılığımızın farkında olduğunu da biliyoruz. Ben ve dava arkadaşlarım, hem partimizin kuruluş sürecinde, hem de sonrasında karşılaştığımız tüm engellemelerde, 'büyük millet, güçlü devlet' şiarının ışığıyla, kararlılığımızdan bir an bile vazgeçmedik. İktidar tarafından tüm araçlar kullanılarak, sayısız engeller, tehditler ve iftiralarla karşılaştık. Bir adım bile geriye çekilmedik. Daha 7'nci ayımızdayken siyasetin ikili yapısı arasına sıkışmış ve bunun sonucu olarak da milleti umutsuz bırakılmış Türkiye'nin siyasal iklimini değiştirdik. Çok adaylı Cumhurbaşkanlığı seçiminin önünü açarak, demokrasimize nefes aldırdık."'DAHA ETKİLİ BİR MÜCADELE VERMEKTE KARARLIYIZ'İYİ Parti Lideri Akşener, partisinin 24 Haziran seçim sürecini anlamlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:"Türkiye'yi yükseltme yolunda, bu anlamlandırmayı parlamento çalışmalarımıza da taşıyacağımız, milletimiz adına daha azimle çalışacağımız kesindir. Genel İdare Kurulu'muz, bu yolda şahsıma tam desteğini belirterek, önümüzdeki süreçte siyasete ve millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam etme konusunda kararlığını ifade etmişlerdir. Bugün daha güçlüyüz. Artık, TBMM'nde milletvekillerimiz var. Grubumuzla birlikte, daha görünür, daha etkili bir mücadele vermekte kararlıyız. Şunu kimse unutmasın ki, İYİ Parti Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde gidermiştir. Milletimiz bundan böyle, ikili yapıya mahkum kalmak zorunda olmadıklarını görecekler, doğru adresin, kendilerini o tarafa ve bu tarafa çekiştirmeyen, herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan birleştiren bir İYİ Parti olduğunu göreceklerdir.Tüm teşkilatımızla birlikte, bizlere düşen de İYİ Parti'nin çözümcü, kapsayıcı, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak vizyona sahip güvenilir bir yapı olduğunu göstermektir."

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-Meral Akşener açıklama

-Basın toplantısından detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM - Gözde AK / ANKARA, ()-



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