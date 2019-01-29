Akşener: Babadan oğula suç geçmez

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'i aday göstermesi ile başlayan tartışmalarla ilgili, "Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez" diyerek Soyer'i destekleyeceklerini söyledi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, medyanın Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Soruları cevaplayan Akşener, "İzmir'de partilileriniz Tunç Soyer'e oy versin mi?'' sorusu üzerine, ''Öyle şey olur mu? Babadan oğula suç geçmez, oğuldan babaya da suç geçmez. Elbet de işbirliği yapılmış, her yerde bizim adaylarımıza CHP'nin seçmeni, CHP'nin adaylarına da İYİ Parti seçmeni tarafımızdan oy vermeye yönlendirilecek" dedi.

SÖZÜ DERVİŞOĞLU'NA VERDİ

Akşener, ''Ben cezaevinde hiç kalmadım, o dönemleri bizzat yaşayan kişi Genel Başkan Yardımcımız Musavat Dervişoğlu'dur'' diyerek, sözü Dervişoğlu'na bıraktı. Dervişoğlu da ''Nurettin Soyer faktörü ayrı bir şeydir. Geçmişin yaralarını kaşımak niyetinde asla değilim. Benim derdim CHP ile hayata geçirdiğimiz iş birliğinin ruhuna zarar verilmemesidir. Benim şahsi kanaatime göre kendisinin İzmir'de CHP'nin adayı olmasının hiçbir mahsuru yoktur. Sadece buradan bir istismar bataklığı yaratılmamalı'' diye konuştu.

Meral Akşener, dün İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı'nca, Tunç Soyer aleyhinde yapılan açıklamanın da kendisine sorulmadan gerçekleştirilmesine rağmen bunu 'parti içi demokrasi' çerçevesinde gördüklerini belirtti.

'HDP İLE İTTİFAKIMIZ YOK'

Akşener, ''HDP ile ittifak nasıl olacak?'' sorusuna ise sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Çok ayıp, HDP ile ittifakımız yok. Ben ısrarla bir şey söylüyorum. HDP'nin AK Parti ile olan ilişki biçimi ile muhalefet partileri ile olan ilişki biçiminde dağlar kadar fark var. Dolayısıyla birbirlerine alışıklar. Çözüm süreci götürdüler. Birbirlerinin huylarını, suylarını biliyorlar. Bütün bunları ortaya koyduğunuz zaman HDP ile haşır neşirlik iktidar ve ortağı ile daha yakın oluyor. Bu seçimde kim kimi destekliyor göreceğiz."

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın partiden istifasına ilişkin bir soruya ise Akşener, "Bir tane PKK'ya taş atmamış adamlar, beni PKK ile yan yana gelmekle suçluyor, inanamıyorum" diye yanıt verdi.

'YEREL SEÇİMLE BEKANIN NE İLGİSİ VAR?'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim ile ülkenin bekasını ilişkilendirmesine de tepki gösteren Meral Akşener, ''Biz bu seçimlerde muhtar seçeceğiz, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi, belediye başkanları seçeceğiz. Dolayısıyla 'Allah Allah' sesleriyle bu seçime gitmenin ne manaya geldiğini anlayamıyorum. 4 yıl boyunca da tekrar bir seçim yok. Yerel seçimle bekanın ne ilgisi var? Sayın Bahçeli hepimizi de attığına göre koltuklar da tehlikede değil" diye konuştu.

'İKTİDARI MUTFAK YIKACAK'

31 Mart seçimlerinde Millet İttifakı'nın 3 büyük kenti alacağını iddia eden Akşener, ''Bu iktidarı mutfak yıkacak. Ateş almış gidiyor. Araştırma yaptırıyoruz, en fazla öne çıkan ekonomi değil, hayat pahalılığı. 'Ne istiyorsunuzun' cevabı 'huzur' diyor insanlar'' dedi.

"Seçimde İYİ Parti'nin toplamdaki 9 belediye ve 2 belde belediyesinin üzerine ne koyarsak başarıdır" diyen Akşener, seçim güvenliği konusunda ise, ''Seçmen sandığa giderse, siyasi partiler sandığı korursa, büyük oranda sorun olmaz" diye konuştu.

AK Partili İsmet Yılmaz'ın 'berat belgesi' sözlerine de değinen Akşener, ''Artık ipin uçu kaçtı. Bu büyük bir endişenin varlığını gösterir. Ben dini eğitim almış bir insanım. Bunların hepsi şirk" dedi.

'KÖKEN TARTIŞMASI YANLIŞ'

Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ın Makedon asıllı olduğu iddiası için ise, ''Ben de mübadil bir ailenin çocuğuyum. Ne yapmış bu göçmen aileler çalışmaktan başka bu ülkeye. Köken tartışması yanlış, çirkin ve terbiyesizce'' diye konuştu.

Meral Akşener, seçim sürecinde ortak miting planlarının henüz olmadığını; ancak Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Denizli ve Balıkesir'i ziyaret edebileceğini söyledi.

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Haber: Tuba ATAV/ANKARA, ()-