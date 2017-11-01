Aksaray'da korkunç kaza : Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da korkunç kaza ...Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada tarım işcilerini taşıyan minübüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 14 kişi yaralandı.

Patates hasadı yapan tarım işcilerini taşıyan minübüs karşı yoldan gelen kamyonla çarpıştı.Kaza sonrasında tarım işcilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı öğrenildi.Kaza sonrasında 14 kişinin yaralandığı ifade edildi.Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polisler intikal etti.

Yaralıların ambulanslarla çevredeki yakın hastanelere kaldırıldığı ve şuan için herhangi bir hayati tehlikenin söz konusu olmadığı öğrenildi.