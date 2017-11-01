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Aksaray'da korkunç kaza : Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.Meydana gelen kazada 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.Aksaray'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:03
Aksaray'da korkunç kaza : Çok sayıda yaralı var

Aksaray'da korkunç kaza ...Minibüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 14 kişinin yaralandığı öğrenildi.Dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada  tarım işcilerini taşıyan minübüs ile kamyonun çarpışması sonucunda 14 kişi yaralandı.

Patates hasadı yapan tarım işcilerini taşıyan minübüs karşı yoldan gelen kamyonla çarpıştı.Kaza sonrasında tarım işcilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı öğrenildi.Kaza sonrasında 14 kişinin yaralandığı ifade edildi.Olay yerinden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polisler intikal etti.

Yaralıların ambulanslarla çevredeki yakın hastanelere kaldırıldığı ve şuan için herhangi bir hayati tehlikenin söz konusu olmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 01.11.2017 12:31
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