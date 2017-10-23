AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul'a şok uyarı !

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamalarında İstanbul için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da soğuk hava dalgasının haftabaşından itibaren etkili olacağı ve Salı gününden itibarende günlerin yağışlı geçeceği bildirildi.Salı gününden itibaren sıcak ve güneşli hava yerini soğuk ve yağışlı havalara bırakıyor.Bu bilgilere günlük en düşük hava sıcaklığı 11 derece olarak belirlendi.Hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığı ise 23 derece olarak bildirildi.

Yapılan açıklamalarda ayrıca sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği de bildirildi.