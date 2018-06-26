AKOM: Dolu ile ilgili risk en aza inmiştir

Özgür Deniz KAYA - İstanbul - AKOM'dan yapılan yeni açıklamada, "Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Marmara'da öğle saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış Bursa ve Tekirdağ bölgelerinde dolu şeklinde etkili olmuştur. Yağış, Marmara denizi üzerinden geçerek akşam 17.00 sıralarında İstanbul'da etkili olmaya başlamıştır. Yağışın il genelinde aralıklarla gece yarısına kadar devam etmesi beklenirken dolu ile ilgili risk en aza inmiştir" ifadeleri yeraldı.