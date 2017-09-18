Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107302
ALTIN
145.944
DOLAR
3.4583
STERLİN
4.6788
EURO
4.1353
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler...
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Hakkari Çukurca'da terör operasyonları : 4 terörist öldürüldü !
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven...
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim...
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!

AKOM'dan İstanbul için yağmur uyarısı geldi ! İstanbul Hava Durumu

AKOM'dan yapılan açıklamada İstanbul'un çarşamba günü yağmur ve serin havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 13:32
AKOM'dan İstanbul için yağmur uyarısı geldi ! İstanbul Hava Durumu

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar bugün ve yarın da devam edecek. Çarşamba günü yağmur ve serin hava gelebilir" denildi.

İstanbul'da cuma günü sıcaklıklarda yaklaşık 5 derecelik düşüş ve sağanak yağış bekleniyor.

Öte yandan bugün yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
CHP'nin 'fındık için adalet' yürüyüşü başladı !
CHP'nin 'fındık için adalet' yürüyüşü başladı !
Cumhurbaşkanı'nı ameliyat eden Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu intihar etti !
Cumhurbaşkanı'nı ameliyat eden Prof. Dr. İlhan Paşaoğlu intihar etti !
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Devlet hastanesinin bahçesinde yangın paniği!
Okulun ilk gününde korkunç kaza : Servisin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti !
Okulun ilk gününde korkunç kaza : Servisin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti !
Hakkari Çukurca'da terör operasyonları : 4 terörist öldürüldü !
Hakkari Çukurca'da terör operasyonları : 4 terörist öldürüldü !
Alman Büyükelçi 2.kez Bakanlığa çağrıldı !
Alman Büyükelçi 2.kez Bakanlığa çağrıldı !
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!
Servis şoförlüğünde yeni dönem başlayacak!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim