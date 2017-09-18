AKOM'dan İstanbul için yağmur uyarısı geldi ! İstanbul Hava Durumu

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aşırı sıcaklar bugün ve yarın da devam edecek. Çarşamba günü yağmur ve serin hava gelebilir" denildi.
İstanbul'da cuma günü sıcaklıklarda yaklaşık 5 derecelik düşüş ve sağanak yağış bekleniyor.
Öte yandan bugün yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
Samsun: Az bulutlu ve açık 28
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27
Erzurum: Kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39