AKM Yerine, Opera Binası Yapılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 3. Turizm Şurası'nda konuştu. Turizmin ülkeler arası silah da olarak kullanıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son birkaç yıldır güvenlik sorunlarının yanı sıra ekonomik saldırılara da maruz kaldığını değerlendirdi.

2019 SEÇİMİNDEN ÖNCE BİTMİŞ OLACAK

Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının öneminin kalmadığına değinen Erdoğan, İstanbul'daki AKM binasının yıkılacağını ve yerine bir opera binasının yapılacağını duyurdu. Daha büyük, daha farklı ve çok daha modern bir mimari ile Pazartesi günü projenin lansmanını yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, 2019 seçiminden önceye kadar bitirmeyi planladıklarını duyurdu.