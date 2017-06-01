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Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi!

Şırnak'ta düşen helikopterde şehit olan Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral'ın Akhisar'daki ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

01 Haziran 2017 Perşembe 02:04
Akhisar'da Şehit Yakınları Sinir Krizleri Geçirdi!

ŞIRNAK da bugün akşam saatlerinde düşen helikopterde bulunan Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral'ın Manisa'nın Akhisar İlçesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı. 

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde Askeri üs bölgelerini denetledikten sonra birliğe dönerken kalkıştan hemen sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düşen helikopterde şehit olan askerlerden 35 yaşındaki Akhisarlı Teknisyen Başçavuş Fevzi Kıral'ın, Beyoba Mahallesi 137 sokaktaki baba ocağına şahadet haberini, Akhisar Kaymakamı Kaan Peker, Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Haberi alan şehidin annesi Nurdan Kral ve babası Sabri Kıral gözyaşlarına boğuldu. 

Evli ve 2 çocuk babası şehidin İzmir'de yaşayan eşi Nilgün Kıral'ın da haberi alır almaz Akhisar'a hareket ettiği öğrenildi. 

Öte yandan, Şehit Fevzi Kıral'ın ağabeyi de Yüzbaşı Hürşehir Kıral'ın Edirne İpsala'da görev yaptığı bildirildi. 

Şehit Fevzi Kıral'ın yakınları haberi alır almaz şehidin baba evine gelerek aileyi yalnız bırakmadı. Şehit evinin girişine Türk Bayrağı asıldı.



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