Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Son bir saatte 6 farklı deprem...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde Akdeniz'de 6 farklı deprem meydana geldi. Gökova Körfezi'nde gerçekleşen 6 depremden en büyüğü 2.4 şiddetinde ve saat 09.50'de gerçekleşmiş olanı. Yapılan açıklamaya göre; 09.35'de derinliği 10.5 olan 2.0 şiddetinde, 09.50'de derinliği 7.4 olan 2.4 şiddetinde, 10.12'de derinliği 15.9 olan 1.1 şiddetinde, 10.15'de derinliği 7.1 olan 1.7 şiddetinde, 10.18'de derinliği 8.7 olan 1.5 şiddetinde ve 10.24'de derinliği 16.5 olan 1.3 şiddetinde 6 farklı deprem meydana geldi.