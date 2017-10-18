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AK Partili Başkan İçki İçip, Bir Kadını Taciz Etti!

Bolu, Taşkesti beldesinin AKP’li Belediye Başkanı Saim Çevik, bir evde alkol aldıktan sonra genç bir kadını önce taciz edip, sonra alıkoymak istedi. Skandal, genç kadının balkondan atlayarak hastanelik olmasından sonra ortaya çıktı...

18 Ekim 2017 Çarşamba 13:39
AK Partili Başkan İçki İçip, Bir Kadını Taciz Etti!

AK Partili belediye başkanı skandal bir olaya imza attı. Bolu, Taşkesti beldesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Saim Çevik’in bir genç kadını “zorla alıkoyma ve taciz iddiası” ile tutuklandığı gündeme geldi. AK Parti Mudurnu İlçe Başkanı Rıdvan Sevinç ise Başkan Saim Çevik’in henüz tutuklanmadığını, gözaltına alındığını bildirdi. 

Bolu’nun yerel medya sitesi “medya 14”ün haberinde, Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik’in Bolu’daki evinde bir genç kadın ile içki içip eğlenirken genç kadının evden ayrılmasına izin vermediği ve taciz etmeye başladığı iddiası yer aldı. Haberde, “Olay genç kadının balkonda atlaması ile ortaya çıktı. Bacakları kırılan genç kadın hastaneye kaldırıldı ve hastanede başından geçenleri anlattı, gözaltına alınan Başkan Saim Demir tutuklanarak Bolu M tipi cezaevine konuldu” ifadeleri yer aldı.

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