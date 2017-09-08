AK Parti Milletvekili Külünk: Rıza ile ensest ilişkide bulunanlara 8 ila 12 yıl arasında ceza verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, TBMM’ye verdiği yasa teklifi ile rıza ile ensest ilişkide bulunanlara 8 ila 12 yıl arasında hapis cezası verilmesini istedi. Külünk, isim vermeden son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan ilişkilere atıf yaptı.



AK Partili Külünk tarafından TBMM Başkanlığı’na verilen yasa teklifinde, Türk Ceza Kanunu’nda değişik yapılması önerilerek, 104’ncu maddesine “Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on sekiz yaşını doldurmuş üstsoy ve altsoy hısımı, kardeşi, amcası, dayısı, halası, teyzesi veya yeğeni ile cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet aranmaksınız sekiz yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünün konulması istendi. Yasa önerisinde, diğer ensest ilişkilerle ilgili ceza arttırımı istenmedi. Teklifin gerekçesinde ise şölde denildi:

Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmıyor

“Yakın akraba olan kişiler arasında yaşanan hısım ile cinsel ilişki olarak tanımlanan ve yaygın kullanımı ile ensest ilişkinin, Türk Ceza Kanunu’nda yer almadığı, suç olarak tanımlanmadığı ve cezasının kesin olarak belirtilmediği yeniden gündeme gelmiştir. Bu tatsız ve rahatsız edici gündem sebebiyle ilgili savcı ‘hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçumdan soruşturma açabilmiş ve kamu vicdanına su sermiştir. Ancak bu ve benzeri suçların aile kurumuna zarar vermekte, toplumsal güven iklimini olumsuz etkilemekte ve hukuk devleti otoritesinin yetersiz kaldığı duygusunu oluşturmaktadır.”

Televizyoncu Murat Başoğlu hakkında yiğeniyle ilişkiye girdiği giddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’hayasızca hareketlerde bulunmak’tan soruşturma başlatılmıştı.