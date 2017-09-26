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Ak Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

TBMM'deki ofisinde kalp krizi geçiren Abdulkadir Yüksel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.Yüksel'in cenazesi memleketi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde defnedildi.

26 Eylül 2017 Salı 17:33
Ak Parti Milletvekili Abdulkadir Yüksel memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

TBMM'de düzenlenen törenin ardından özel uçakla seçim bölgesi Gaziantep'e getirilen Milletvekili Abdulkadir Yüksel'in cenazesi, Başbakanlığa ait ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Yüksel'n eşi Kadriye ve çocuklarının da bulunduğu uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi.

Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Yüksel'in Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracın taşınarak toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'ne getirildi.

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