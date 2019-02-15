AK Parti'li Türkmen, seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında gençlerle bisiklet bindi, esnaflar ve taksicilerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi, taksi kullandı.

AK Parti'li Amber Türkmen, Çankaya'da bisikletin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi. Türkmen, bisikletin modern zamanların en sağlıklı icadı olduğunu ve bu yüzden Çankaya için ürettikleri projeler ile bisiklet kullanımını teşvik edeceklerini ifade etti. Daha sonra, Buz Pateni Sarayını ziyaret eden Amber Türkmen, buz pistinde patenle kaydı. Çankaya için bu gibi spor merkezlerinin yeterli olmadığını belirten Türkmen, özellikle Çankaya'da artistik sporlara meraklı yoğun bir kitle olduğunu, onlar için sürpriz projelerinin olduğunu bildirdi.

'BAHÇELİEVLER ETKİN BİR ÇEKİM NOKTASI HALİNE GELMELİ'

Amber Türkmen çalışmaları kapsamında, Bahçelievler esnafını ziyaret etti. Bahçelievler'e, fırsat buldukça uğradığını söyleyen Türkmen, Bahçelievler olmak üzere tüm Çankaya'yı eski günlerde olduğu gibi değer gören, ticari olarak hareketli ve etkin bir çekim noktası haline getirmek istediğini belirtti.

'31 MART ZAFERİNİ TAKSİ ESNAFI İLE KUTLAYACAĞIM'

Amber Türkmen, daha sonra Çukurambar'da taksicilerle bir araya geldi. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Türkmen, taksicilerin kadınların bindiği andan itibaren onların evi ve mahrem alanı olduğunu, bu yüzden bu konuda şimdiye kadar ortaya çıkan münferit olayların genel için bir tutum olamayacağını söyledi. 31 Mart gecesinde zaferi taksici esnafı ile kutlayacağını kaydeden Türkmen, taksicilerin talebi üzerine taksi kullandı. Yakın mesafedeki bir müşteriyi alan Türkmen, duraktaki taksicilere teşekkür ederek ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Amber Türkmen'in Kuğulu Park'ta vatandaşla sohbeti

-Amber Türkmen'in, gençlerle bisiklet turu yapması

-Amber Türkmen'in buz pistinde kayak yapması

-Amber Türkmen'in Bahçelievler esnafı ile buluşması

-Amber Türkmen'in taksici esnafı ziyareti ve bir müşteri alıp gezmesi

Haber-Kamera: ANKARA/