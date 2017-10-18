Ak Parti'li Niğde Belediye Başkanı İstifa Etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver’in istifasını istediği iddiası gündemde bomba etkisi yaratmıştı.
İstifası istendiği iddia edilen isimlerden Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, bugün basın toplantısı düzenledi. Niğde Belediye Başkanlığı’nda ikinci dönemi olan Faruk Akdoğan, başkanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.