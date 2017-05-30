AK Parti Grubunda Güvenlik Krizi!

EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Koruma Daire Başkanlığı'na tahsis edilen dedektör köpeği Max, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın TBMM'ye gelişinden önce grup toplantı salonları ve kulislerde patlayıcı madde araması yaptı.

Darbe girişimi sonrasında, güvenlik tedbirleri artırılan Meclis’te bugün iktidar ve muhalefet partilerinin haftalık grup toplantıları öncesinde dedektör köpeği Max, bomba uzmanı polisle birlikte toplantıların yapılacağı salon ve kulisleri tek tek dolaştı. Erken saatlerde başlayan patlayıcı madde araması mesai saatine kadar sürdü.



AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA VEKİLLERİN ÇIKARILMA TEPKİSİ

Bu arada AK Parti Grup toplantı salonunda Cumhurbaşkanlığı koruma polislerinin grup toplantısı öncesi güvenlik tedbiri için arama yapmak için önceden sıralara oturan milletvekili ve yer tutan danışmanlarını dışarıya bir süreliğine çıkarmak istemesi bazı milletvekillerinin tepkisine neden olarak alkışlı protesto ettiler.