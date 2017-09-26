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AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel hayatını kaybetti !

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar vefat eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine hastanede taziye ziyaretinde bulundu.

26 Eylül 2017 Salı 09:14
AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel hayatını kaybetti !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden AK Parti  Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in ailesine başsağlığı diledi. 

İstanbul'dan Ankara'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan  ile Esenboğa Havalimanı'ndan Yüksel'in  yaşamını yitirdiği Güven Hastanesine  geçti.

Erdoğan'ı hastane önünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref  Fakıbaba, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bazı milletvekilleri  ile Abdülkadir Yüksel'in ailesi karşıladı.

Yaklaşık yarım saat süren ziyarette doktorlardan bilgi alan Erdoğan,  Yüksel'in ailesine taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti sırasında Adalet Bakanı Abdulhamit  Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile diğer yetkililer eşlik etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Vefat haberinin ardından hastaneye gelen Başbakan Binali Yıldırım, milletvekili Yüksel'in hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insan olduğunu belirterek, "AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal ve bazı AK Parti milletvekilleri de vefat haberinin ardından Güven Hastanesi'ne geldi.

Hastane çıkışı basın mensuplarına açıklamada bulunan Başbakan Binali Yıldırım,"Gaziantep Milletvekilimiz Abdülkadir Yüksel, bugün geçirdiği kalp krizi sonrası hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun. Mecliste görevi başında kalp krizi geçiriyor. Hemen müdahale edilmesine rağmen maalesef hayata döndürülemedi. Çok değerli bir milletvekilimiz. Uzun yıllar doğduğu Bilecik'te belediye başkanlığı yaptı. Hemşehrilerinin gönlüne taht kurmuş çok değerli bir insandı. AK Parti grubu olarak milletvekilimizin vefatından dolayı üzüntümüz büyük. Yarın 11.00'de TBMM'de resmi tören düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakip doğduğu Bilecik'te toprağa verilecek" dedi.


KILIÇDAROĞLU'DAN TAZİYE TELEFONU

CHP Genel  Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ı telefonla  arayarak taziyelerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AK Parti  Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AK  Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla  arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. 

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu,  Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım'ı telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Yıldırım'a AK Parti Gaziantep Milletvekili  Yüksel'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Son Güncelleme: 26.09.2017 09:16
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