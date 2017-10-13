Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL üst üste 4 kere tekrarlanmıştı.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş OHAL'in yeniden gündem olduğunu ve TBMM’de gündeme geleceğini ifade etti.En son uzatılan ohal 19 Ekim'de son buluyor.19 Ekim tarihine kadar OHAL'in yeniden uzatılacağı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamalarda "Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek. Karar Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından TBMM'de görüşülecek" ifadeleri kullandı.