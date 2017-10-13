Galeriler Videolar
İstanbul 19°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
106226
ALTIN
151.745
DOLAR
3.6240
STERLİN
4.8274
EURO
4.2907
Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?
Ak Parti'den resmi açıklama geldi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!
Son Dakika
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5...
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını...
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda Turan mı ?
Aziz Yıldırım'ın seçim bombası Arda...

Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada OHAL halinin devam ettirileceğini açıkladı.

13 Ekim 2017 Cuma 16:23
Ak Parti'den resmi açıklama geldi ! OHAL uzatılıyor mu ?

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL üst üste 4 kere tekrarlanmıştı.AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş OHAL'in yeniden gündem olduğunu ve  TBMM’de gündeme geleceğini ifade etti.En son uzatılan ohal 19 Ekim'de son buluyor.19 Ekim tarihine kadar OHAL'in yeniden uzatılacağı açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamalarda "Konu, pazartesi günü önce MGK'da görüşülecek, tavsiye kararı alınmasının ardından Bakanları Kurulu'nda da gündeme gelecek.  Karar Bakanlar Kurulu'ndan geçmesinin ardından TBMM'de görüşülecek" ifadeleri kullandı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da okula silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da okula silahlı saldırı ! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!
Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Cumhurbaşkanı'na 5 Soru Sordu!
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti
Elazığ'da vahşet ! Kızının boğazını kesti
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Kadını vagona itip, cüzdanını çaldılar!
Başsavcılıktan son dakika Metin Topuz açıklaması !
Başsavcılıktan son dakika Metin Topuz açıklaması !
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı geldi ! Hava durumu öğren
Meteoroloji'den haftasonu için yağmur uyarı geldi ! Hava durumu öğren
TSK'dan son dakika İdlib Açıklaması !
TSK'dan son dakika İdlib Açıklaması !
Cuma günü duaları ve mesajları
Cuma günü duaları ve mesajları
Büyük terör operasyonu : 34 gözaltı !
Büyük terör operasyonu : 34 gözaltı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim