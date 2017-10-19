Ak Parti'de istifalar gelmeye başladı...

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından sonra herkes Ankara, Bursa ve Balıkesir Belediye Başkanlarının istifa haberini beklerken süpriz bir isimden istifa açıklaması geldi.

Ak Parti'de Başkan Başdanışmanlığını üstlenen Şaban Dişli görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.Ayrıca Sakarya Milletvekili de olan Şaban Dişli yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımın yorumları beni son derece rahatsız etti. Etmeye de devam ediyor" açıklamalarını kullandı.

Şaban Dişli sözlerine şöyle devam etti ; " "Partimi ve Sayın Genel Başkanım Recep Tayyip Erdoğan'ı haksız yere daha fazla yıpratmamayı teminen bu kutlu görevden istifa ettim."