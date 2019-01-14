AK Parti Başkan Adayı Bilgin, basınla bir araya geldi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" nedeniyle Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen kahvaltılı basın toplantısına Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve parti yöneticileri de katıldı.

Başkan Adayı Hilmi Bilgin, gazetecilerin fedakarca, zor şartlar altında çalıştığını söyledi. Bilgin, basının siyasetçileri eleştirmesi ve yol göstermesinin de önemli olduğunu belirterek, "Sivas basınının her bir kesimini bu noktada hep yol gösterici görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde de halkın görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu görüşlerle birlikte proje çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da Sivas'a neler yapacağımızı basın aracılığıyla paylaşacağız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise siyasetçiyle gazetecinin kaderinin aynı olduğunu söyleyerek, "İkisi de karda, kışta, yağmurda, çamurda koştururlar. Biz yıllarca sizinle koşturduk ve her zaman bize eşlik ettiniz, önerilerinizle destek oldunuz. Biz basınımızdan her zaman destek gördük. Aynı desteğin Hilmi beye de gösterileceğine eminim" dedi.

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