Ahşap binada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu !

Bursa'da dün gece geç saatlerde ahşap bir binada yangın çıktı.Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde bulunan ahşap binada çıkan yangın kısa sürede çok çabuk yayılarak büyük paniğe neden oldu.Terk edilmiş binada çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken maddi hasarlara neden açtı.

Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Caddesi'nde bulunan yanan binanın 60 yaşındaki Recep U'ya ait olduğu öğrenildi.Binanın tamamen ahşap olması nedeniyle yangın hızla büyüdü.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.Çok sayıda itfaiye ekibinin katıldığı yangın uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.