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Ağrı'dan acı haber : 1 asker şehit oldu !

Son dakika Ağrı'dan üzücü haber geldi.Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu haberi öğrenildii.

15 Kasım 2017 Çarşamba 12:21
Ağrı'dan acı haber : 1 asker şehit oldu !

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 askerimizin şehit olduğu öğrenildi.Son dakika gelen bilgilere göre Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar çerçevesinde çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş'un şehit olduğu öğrenildi.

Son dakika gelen bilgilerde sabah saatlerinde PKK'lı teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada  Jandarma Uzman Çavuş'un ağır yaralandığı ve askeri helikopter ile  Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Jandarma Uzman Çavuş şehit oldu.

Bölgeye çok sayıda asker gönderilirken operasyonların tüm hızıyla devam ettiği öğrenildi.

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