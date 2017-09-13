Ağrı'da terör operasyonu : 5 terörist öldürüldü !

Ağrı Tendürek Dağı bölgesinde bir grup teröristin eylem yapmak üzere bir araya geldiğini belirleyen Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir hafta süre ile bölgeyi takip etti. Yapılan tespit sonucu teröristlerin Keçi Tepe Bölgesi'nde dağlık alanda bulunduğu belirlendi.

Bölgeye gönderilen insansız hava araçlarının teröristlerin bulunduğu koordinatları kesin olarak belirlemesinin ardından operasyon başlatıldı. Operasyonda F-16 uçaklı ve silahlı helikopterlerle hava harekatı düzenlendi. Yapılan operasyon sonrası 5 kişilik terörist grubun tamamı silah, cephane ve malzemeler ile birlikte etkisiz hale getirildi.

ÜST DÜZEY İSİM KAÇARKEN YAKALANDI

Operasyon aralıksız devam ederken, son dönemde Ağrı ve Kars bölgesinde ağır kayıplar veren terör örgütünde moralsizlik durumunun oluştuğu öğrenildi. Bölgede terör örgütünün en üst düzey sorumlusu Selahattin Kod isimli teröristin ise kaçarken, örgüt üyelerince yakalanarak apar topar sorgulanmak üzere Kuzey Irak'a kaçırıldığı öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı da kameralar tarafından görüntülendi. Görüntülerde, helikopterlerin bölgeyi dakikalarca ateş altında tuttukları görüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ağrı İli Diyadin İlçesi Tendürek Dağı bölgesinde, bir grup teröristin eylem yapmak için bir araya geleceği duyumunu alan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1 hafta süreyle terörist grubu takip etmiş ve terörist grubun Keçitepe bölgesindeki dağlık alanda bulunduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye insansız hava araçları sevk edilmiş, terörist grubun bulunduğu koordinatların kesin olarak tespit edilmesi üzerine bölgeye F-16 uçakları ve silahlı helikopter ile hava harekatı düzenlenmiştir. Bugün 10.00-10.45 saatlerinde düzenlenen hava harekatı sonucu bölgedeki 5 kişilik terörist grubun tamamı silah, cephane ve malzemeleriyle birlikte etkisiz hale getirilmiştir " denildi