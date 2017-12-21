Ağrı'da korkunç kaza ! Çok sayıda ölü ve yaralı var ...

Ağrı'da bu sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle sürücüler çok zor anlar yaşadı.Ağrı'da iki farklı bölgede meydana gelen kazalarda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.