Ağrı'da korkunç kaza ! Çok sayıda ölü ve yaralı var ...

Ağrı'da yoğun sis sürücülere çok zor anlar yaşattı.Eleşkirt ve Tutak’ta meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Eleşkirt Aslangazi köyünden Ağrı merkeze doğru yolan çıkan minibüs , karşı yoldan gelen TIR ile çarpıştı.Kazada minibüs şarampole yuvarlandı. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, minibüste bulunan 12 kişi yaralandı.
Ağrı Tutak’ta meydana gelen kazada ise otomobil yol kenarındaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.