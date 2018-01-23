Ağrı'da göçmenleri taşıyan servis devrildi ara; 33 kişi yaralandı !

Doğubayazıt ilçesi yönünden gelen ve yasa dışı yollardan yurda giren Afganistan ile Pakistan uyruklu 51 göçmeni taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki 47 PA 437 plakalı minibüs, Çevre Yolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda devrildi. Son dakika edinilen bilgilere göre Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan servisin devrilmesi sonucunda aralarında çocuklarında bulunduğu 33 kişinin yaralandığı öğrenildi.15 yolcu kapasiteli minibüsten 51 yolcu çıktı ..

Korkunç kazada, biri hamile kadın, 10'u çocuk olmak üzere 33 kaçak göçmen yaralandı.

Yaralılardan 17'si Ağrı Devlet Hastanesine, 15'i özel bir hastaneye, hamile kadın da Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.