AĞRI'DA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

ANKARA () Ağrı Doğubeyazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan...