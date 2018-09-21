ANKARA () Ağrı Doğubeyazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi .
AĞRI'DA 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ANKARA () Ağrı Doğubeyazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan...
ANKARA () Ağrı Doğubeyazıt'ta hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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