Afrin şehidinin arzu Devlet Bahçeli tarafından yerine getirilecek !

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afrin şehidi Musa Özalkan'ın vasiyetini üstlendiğini Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, sosyal medya hesabından duyurdu.Murat Çeliker ;"Afrin Şehidimiz Musa Özalkan’ın vasiyeti olan, Telafer’de Anaokulu, Kreş veya kültür merkezi yaptırılarak adının verilmesi isteğini , MHP Lideri Devlet Bahçeli üstlenmiştir. Şehidimizin son arzusu yerine getirilerekcektir..Ruhu şad mekanı cennet olsun.."diye yazdı.

ŞEHİDİMİZİN VASİYETİ

"Vasiyetimdir. Şehit olursam Kurt-ar Derneği aracılığı ile Telafer’deki Türkmen Bala’lar (çocuklar) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi, devletin bana vereceği paradan yaptırılması ve ismimin konması. Reis vasiyetimdir, aileme iletirsin. Telefonumdan gelen mesaj kayıtlı dursun şahit olsun."