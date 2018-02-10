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Afrin Harekatından Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin Harekatı'nda bir helikopterimizin düşürüldüğünü açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım ise, "Atak helikopterimiz düştü. İki asker şehit" haberini verdi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:03
Afrin Harekatından Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti istanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme toplantısına katıldı. Nazım Hikmet'in Güneşi İçenlerin Türküsü şiirinden alıntı yapan Erdoğan, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Erdoğan, konuşması sırasında 141 teröristin etkisiz hale getirildiğini söylerken, "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bunun bedelini fazlasıyla ödeyecekler" açıklamasını yaptı. Erdoğan şöyle konuştu: "Az önce bir helikopterimiz düşürüldü. Bedelini fazlasıyla ödeyecekler. Bütün bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz. Kaybımız da olacak ama verdirdiğimiz kayıplar da olacak. Sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Bunlar, çıldırtıyor. Biz tabii bunların bedelini çok daha ağır ödeteceğiz. Bizim bir helikopterimiz gidecek ama onlar bunun bedelini katbekat fazlasıyla ödeyecekler."

BAŞBAKAN AÇIKLADI: İKİ ASKER ŞEHİT


Başbakan Binali Yıldırım, "Şunu söyeleyebiliriz. İki helikopterden birisi düşmüştür. 2 şehidimiz var.  Herhangi dış bir müdahaleyle düştüğü konusunda delil yok, belge yok.Bunun araştırılması yapılıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bölgede askerlerimiz duruma hakim. Herhangi bir sıkıntımız yok" dedi.

YARALI ASKERLER HASTANEYE GETİRİLDİ

DHA'nın haberine göre Zeytin Dalı Harekatı’dan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait helikopter isabet alıp düştü. Hatay’ın Kırıkhan ilçesinin karşı tarafına düşen helikopterin enkazına evk edilen ekipler tarafından yaralı askerler Kırkhan Devlet Hastanesine getirildi. AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, hemen hastaneye giderek yaralı askerleri ziyaret etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, yaralıları ziyaret etti.

Son Güncelleme: 10.02.2018 17:40
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