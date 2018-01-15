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Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...

Dünyada yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye Afrin’e harekât planını devreye koydu. Sınırda ‘teyakkuz’a geçildi. İşte Afrin harekatının detayları ...

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:06
Afrin harekatı başlıyor ! İşte deyatlar ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordu kurduğunu sandıkları çapulcuları bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler" sözleri ile Afrin operasyonun sinyalini vermişti.Dünyada yaşanan son gelişmelerin ardından Türkiye Afrin’e harekât planını devreye koydu. Sınırda ‘teyakkuz’a geçildi. İşte Afrin harekatının detayları ...

Mehmetçik bir yandan mevzi kazarken obüs namluları ise Afrin’e yöneldi. Eş zamanlı taarruz başlayacak.

Sabah gazetesinin edindiği bilgiliere göre harekât planı çerçevesinde asker, Afrin'e hâkim 4 stratejik noktada oluşturulan güvenlik ve gözetleme bölgesine tam olarak mevzilendi. Böylece Afrin güneyden kuşatıldı.Fırat Kalkanı bölgesindeki TSK üsleri ile TSK destekli muhalifler de harekât için hazırlıklarını tamamladı. Teröristler Fırat Kalkanı Bölgesi ile doğudan sarılırken; Azez, Mare ve El Bab'da Türk tankları namluları Afrin'e doğrulttu.

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