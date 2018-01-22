Afrin'den son dakika gelişmeler ! Teröristler teslim olmaya başladı

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bölgeden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.Özgür Suriye Ordusu yetkilileri tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PYD/PKK'nın zorla silah altına aldığı bazı üyelerinin kendisine sığındığını bildirdi.

Özgür Suriye Ordusu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada PYD/PKK'nin bazı üyelerinin örgütten kaçarak Mare ilçesindeki muhaliflere teslim olduğu duyuruldu.Azez'deki AA muhabirlerinin ulaştığı görsellere göre, örgütten kaçanların bazılarının çocuk yaşta oldukları anlaşıldı.

TSK, Cumartesi günü saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu.

Savaş uçaklarının birçok hedefi bombardımana tuttuğu harekâtta en sıcak çatışmaların yaşandığı yer, Tel Rıfat'la Mare arası.