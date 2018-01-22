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Afrin'den son dakika gelişmeler ! Kara harekatı devam ediyor

Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili bölgeden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere sınırdaki obüslerle karşılık verildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:31
Afrin'den son dakika gelişmeler ! Kara harekatı devam ediyor

20 Ocak günü saat 17:00’da 72 savaş uçağının yoğun bombardımanıyla başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nda ikinci gün geride kaldı.Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili  bölgeden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor.Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye’ye atılan roketlere sınırdaki obüslerle karşılık verildi. 

Türk özel kuvvetler askerleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), dün başlayan kara harekâtında 11 köyü YPG'li teröristlerden geri aldı. Türk Askerleri bölgede operasyonlara devam ederken ÖSO askerleri ise teröristlerin bölgeye döşedikleri mayınları temizliyor.

Diyarbakır, Konya ve Adana’daki üslerden kalkan uçakların sortileri gece boyunca devam etti. 32 uçakla yapılan operasyonlarda PKK ve DEAŞ’ın kullandığı sığınak, barınak, mühimmat deposu ve benzeri 90 hedef ateş altına alındı.

 

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