Afrin'den kötü haber geldi ! Üsteğmen Şehit oldu ..!

Dün akşam saatlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda teröristler ile girilen çatışmada 1 askerimizin şehit olmuştu.

Afrin’de düzenlenen ’Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta’nın acı haberi, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’nde oturan eşi Saide Üstüner Usta’ya, sağlık görevlileri eşliğinde verildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI AÇIKLAMA

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 23 Ocak 2018 tarihinde Ömer Uşağı Kuzeyi / Suriye bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ANTALYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA

"Şehit Oğuz Kağan Usta, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girdiği çatışmada şehit olmuştur. Evli ve 2.5 yaşında bir kız çocuğu bulunan şehit Oğuz Kağan Usta’nın eşi ilimizin Serik İlçesinde öğretmenlik yapmaktadır. Bizleri derinden üzen ve saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Cenabı Hak’tan rahmet diliyoruz. Şehidimizin kederli ailelerine ve yakınlarına sabırlar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyoruz"