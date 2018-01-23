Afrin'de Türk pilottan inanılmaz başarı !

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında Türk pilot dünya savaş tarihine geçecek bir risk alarak inanılmazı başardı. PYD'li teröristlerin bir tüneldeki inine bomba bırakmak isteyen pilot, yere 20 metre mesafeye kadar alçalarak tüneldeki hedefi vurdu.

Afrin'de teröristlere ait sığınakları vurmaya devam eden Türk jetlerinin pilotları imkansız denicek olayları başardı.Türk pilot, hedefi yukarıdan bomba bırakarak vuramayacağı için, yere 20 metre kadar yaklaşarak hedefi imha etti.

Eski bir savaş pilotu olan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın pilotun inanılmaz manevrasını şöyle yorumladı: Pilot bu hedefi görüyor. Belli bir mesafeden hedef tespiti yapmış. Ona göre dalış açısını planlamış. En büyük riski göze alarak tüm hedefleri vurabileceğini göstermiş. Buradaki yaklaşması, açısı pilotun inisiyatifine kalmıştır. Çünkü pilot demek, karar verebilen, inisiyatif sahibi, riski göze alabilen insan demektir. Kahramandır. Herkesin yapabileceği bir meslek değildir.