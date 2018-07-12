Adnan Oktar’ın Avukatı Bakın kim Çıktı!

dnan Oktar'ın davasında ilginç detay! Kedicik ve müritleri ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya saldırı düzenleyerek, 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da müdafi çıktı. Demir, 57 sanığın yargılandığı Reina davasında ilk günden bu yana saldırgan Masharipov'un avukatlığını yapıyor. Demir kendisine ait web sitesine ücret tarifesini de koydu ve ağır ceza davalarında sanıkların avukatlığını üstlenmek için, en az 25 bin lira ücret aldığını yazdı.