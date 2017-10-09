Adnan Oktar'a Şok Tehdit: Kulağını Keser Sana Yediririm!

Son dönemlerde milli ve manevi aktiflikleri ile gündeme gelen Ergenekon Ocakları'ndan bu sefer Adnan Hoca çıkışı geldi...

Adnan Oktar'ın, kendisine ait A9 isimli televizyon kanalında abartılı ve teşhir kıyafetleri ile boy gösteren ve kamu oyunda 'kedicikler' olarak adlandırılan kadınlar ile yaptığı dini içerikli sohbetler tepki topluyor. İslam kültürünü bu tür davranışlardan uzak durulması üzerine yoğrulduğunu ifade eden ve televizyon ekranında yaşananları ahlaksızlık olarak değerlendiren Ergenkon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız, sosyal medya üzerinden Adnan Oktar'ı tehdit ederek, 'Bu sana son ikazım, bu tür hareketlere devam edersen, sokak ortasında kulağını kesip sana yedirteceğim' dedi.

Haber 24 Editörü Gökçe Yılmaz'ın telefonla ulaştığı Ergenekon Ocakları Genel Başkanı Ayhan Yıldız, Adnan Oktar'ın programlarında yaptığının 'haysiyetsizlik' olduğunu değerlendirerek, konuya ilişkin şunları söyledi;



'MÜSLÜMANLIK DEĞİL YAHUDİLİK!'

'Adnan Oktar'ın programlarında yaptığı haysiyetsizliktir. İslam dinini yanlış anlatıyor, İslam adı altında Yahudilik anlatıyor. Müridlik de yanlış aktarılıyor, Peygamber Efendimiz bile benim söylediklerim ayetle sabit değilse yapmayın diyor. Ama Adnan Oktar'ın programlarına bakıldığında masada içki şişeleri duruyor, ama içi boş diyor.'



KEDİCİKLER DE PAYLARINA DÜŞENİ ALDI!

'Kadınlara olan hitap şeklinden biraz gözlem yapıldığı takdirde ne kadar sapık ruhlu bir adam olduğunu herkes anlayabilir. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde, kadınlarınızı gelenek ve göreneklerinize göre giydirin der. Ancak programlarında erotizm öğeleri ağır basıyor. Bu programlarda yaş sınırı yok, herkes izleyebiliyor.'

'BİZİM DİNİMİZ İLME ÖNEM VEREN BİR DİNDİR'

Yüce dinimiz çok modern, ilme önem veren bir dindir. Ne Adnan Oktar'ın yaşadığı gibi bir din, ne de mollaların yaşadığı gibi.'

'KESMEK, ÖLDÜRMEK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'

'Kimseyi kesmek, öldürmek bizim işimiz değil ama bir tokat borcumuz vardır kendisine. Bu tabiki mecazen, onu herkesin gözü önünde rencide etmeye söz verdik. Programla ilgili gerekenler yapılmaz ise programı basarız.'