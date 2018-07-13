Adnan Oktar Operasyonunda İğrenç Detaylar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar grubuna yönelik 5 ilde 106'sı kadın 235 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.Operasyonda Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan’ın da aralarında yer aldığı 190 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki işlemleri devam ederken, dosya kapsamındaki “Reşit olmayanla cinsel ilişki” “Cinsel Saldırı” “Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması” “Çocukların cinsel istismarı” gibi iddialarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.İddiaya göre, yapılanma içerisinde tecavüz ve cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kişi şikayetçi oldu. Bu mağdurlardan 15'inin 11 ila 17 yaşları arasındayken cinsel saldırıya uğradığı öne sürüldü. Beş yıl önce 11 yaşındayken örgütte A.O. tarafından cinsel saldırıya uğradığı öne sürülen çocuğun annesi hakkında da işlem yapıldığı belirtildi. İsmi gizli tutulan 16 yaşındaki çocuğun annesi tarafından örgüte götürüldüğü iddia edildi.

Polisin yaptığı çalışmada örgütün ‘Turnike’ sistemi adı altında bir tecavüz çarkı da kurduğu öne sürüldü. İddiaya göre, örgüte üye olan bir erkek tarafından yapıya kazandırılan kadınlar, önce bir süre lüks hayat içerisinde yaşıyor. Daha sonra ise bloklardan oluşan lüks villlarda tutuluyorlar. Kadınlar buralarda defalarca kez tecavüze uğruyor. Psikolojik dirençleri kırılan kadınlar, örgüte tabi oluyor. İddiaya göre kadınlar daha sonra kendilerini turnikeden çıkaran örgüt liderlerine biat ediyor. Bu süreçte yaşadıkları karşısında dayanamayan kadınlara ise ‘sabokrit tipi’ sakinleştiriciler veriliyor.Polisin 2 yıllık takip sırasında örgütün iç yapısını da ortaya koyduğu belirtildi. İddiaya göre, örgüt yapılanmasında kadınlar “Bacılar” “İmam Bacılar” ve “Bacı İmamları” olarak 3 gruba ayrılıyor. Erkekler ise “Kardeşler” “İmam Kardeşler” ve “Kardeş İmamları” olarak ayrılıyor. Adnan Oktar'ın liderliğini yaptığı örgütün ikinci isminin ise Didem Ürer olduğu öne sürülüyor.Yapılan çalışmalarda, turnike sisteminden çıktıktan sonra örgüte dahil olan kadınların karşı çıkması halinde, kaş kazıtma, saç kestirme ve darp gibi cezalar verildiği belirtildi. Uygulamaların ardından yeniden turnike sistemine sokulduğu iddia edilen kadınlardan bazılarının yıllarca esir hayatı gibi bir hayat yaşadığı öne sürülüyor. Günlük hayattan bilgileri dahi olmayan bazı kadınların 5 yıl önce yaşananlardan dahi haberdar olmadıkları belirtiliyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2018, 10:49