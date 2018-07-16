Adnan Oktar Operasyonunda Flaş Gelişme!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adnan Oktar yapılanmasına yönelik geçtiğimiz hafta operasyon başlattı.Çalışmalarda 105’i kadın 190 şüpheli gözaltına alındı. Yakalananlar arasında ünlü bir gömlek firmasının sahibi Mehmet Alp Ü.’nün de bulunduğu belirtildi.Azerbaycan, Kazakistan, Rusya ve Dubai gibi bir çok ülkeye ihracat yapan firmanın yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Alp Ü.’nün Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 14:22