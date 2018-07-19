Adnan Oktar Metris’te

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 187 kişi ile birlikte 11 Temmuz’da gözaltına alınan Adnan Oktar, hakkında tutuklama kararı verilerek Metris Cezaevi’ne gönderildi. Oktar’la birlikte haklarında tutuklama kararı verilen ve aralarında Oktar Babuna’nın da bulunduğu örgüte bağlı erkekler de aynı cezaevine konuldu. Oktar ve beraberindekiler bir süre burada tutuklu kaldıktan sonra başka cezaevlerine nakledilecek. Adnan Oktar grubuna bağlı ve kamuoyunda ‘Kedicik’ adıyla bilinen kadınlar ise İstanbul Adalet Sarayı’ndan otobüslerle çıkarılarak Bakırköy Cezaevi’ne götürüldü.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 12:04