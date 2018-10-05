İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.
Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.
Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım
İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor. Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden...
İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.
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