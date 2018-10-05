Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım

İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor.  Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden...

Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım

İstanbul - ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.
Villada dün başlayan yıkım bugün de sürüyor.  Çalışmalarda ağaçlara zarar vermemek için iş makinesinin kullanılmadığı belirtildi. Bu yüzden 3 gün sürmesi beklenen yıkımın 1 hafta sürebileceği kaydedildi.

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