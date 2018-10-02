ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASINI BOŞALTMA İŞLEMİ SÜRÜYOR 

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında boşaltma işlemi devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı...

ADNAN OKTAR'IN KANDİLLİ'DEKİ VİLLASINI BOŞALTMA İŞLEMİ SÜRÜYOR 

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında boşaltma işlemi devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı  dün  kamyonlara yüklenerek götürülmüştü. Boşaltma  işlemi bugün de devam etti. Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait  eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
-Eşyaların görüntüsü
-Eşyaların not edilip kamyonlara taşınması
-Kamyonların gidişi
-Genel ve detay görüntüler
 

YORUM EKLE
Gönder