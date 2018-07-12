Adnan Oktar Devlet Sırlarını İsrail’e Aktardı

Adnan Oktar ve örgütüne yönelik başlatılan operasyonda şüphelilerle ilgili dosyada “Siyasi ve askeri casusluk” suçlaması da yer aldı.İddiaya göre; Oktar'ı izleyen polis, onun İsrailli milletvekili Yehuda Glick ile görüştüğünü tespit etti.İsrailli misafirini İstanbul'daki bir otelde ağırlayan Oktar'ın ona bazı bilgiler aktardığı ortaya çıktı.Yine iddiaya göre Oktar ve adamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarıyla ilgili edindikleri bilgileri İsrail'e aktardığı araştırılıyor.Polis, bu milletvekilinin de bu bilgileri İsrail'in gizli haber alma teşkilatı MOSSAD'a aktardığını belirledi. Öte yandan emniyette gözaltında bulunan Adnan Oktar'ın, avukatından meyve suyu, elbise ve çamaşır istediği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2018, 10:25