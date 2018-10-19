Adli Tıp: Darbe girişiminin merkez üssündeki kamera görüntülerinde montaj yok

Adli Tıp Kurumu, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki görüntülerle ilgili hazırladığı dijital inceleme raporunda, bazı sanıkların iddia ettiği gibi görüntülerde montaj bulunmadığını tespit etti.



Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanık hakkında açılan davanın görülmesine, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonunda devam edildi. Duruşmada, mahkemeye gelen evrak okundu. Gelen evrak arasında, sanık ve avukatlarının Akıncı Üssü'ndeki görüntülerde montaj, ekleme-çıkarma gibi oynamaların olup olmadığı yönünde bilirkişi raporu istemesi üzerine, mahkeme tarafından Adli Tıp Kurumu'nun gönderilen dijital verilerin inceleme raporu da yer aldı. Aralarında sivil imamlar Harun Biniş, Nurettin Oruç, Moda Deniz Kulübü'ndeki baskına katılan darbeci askerlerin de bulunduğu çok sayıda sanık, mahkemede izletilen görüntülerle olay gününe ait kamera kayıtlarının farklı olduğunu öne sürerek, görüntülere 'montaj ve ya ekleme-çıkarma' yapıldığını savunmuştu.



RAPOR 'MONTAJ' YOK DEDİ

Adli Tıp uzmanlarınca hazırlanan rapora göre, duruşmada izlettirilen 141'inci Filo ve 143'üncü Filo ile karargaha ait diğer kamera kayıt suretleri ile adli emanette yer alan kamera kayıtları arasında yapılan inceleme sonrası montaj, ekleme, çıkarma veya harici bir müdahalede bulunulmamış. Raporda, 'videoların aynı olduğu montaj veya manipülasyon bulgusuna rastlanılmadı' denildi. Böylece Adli Tıp raporu, sanıkların 'montaj' yönündeki iddialarını çürüttü.

Özkan ARSLAN/ANKARA, ()