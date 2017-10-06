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Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li başkan hayatını kaybetti !

Adıyaman'daki otomobil ile motorun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Kazada hayatını kaybedenlerin arasında eski HDP'li Başkan'da vardı !

06 Ekim 2017 Cuma 10:40
Adıyaman'da trafik kazası Eski HDP'li başkan hayatını kaybetti !

Adıyaman'da dün gece geç saatlerde korkunç bir kaza meydana geldi.Adıyaman'da Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerinde gerçekleşen trafik kazasında  eski HDP'li başkan hayatını kaybetti ...

Öğrenilen bilgilere göre Hakan E., yönetimindeki 44 AU 128 plakalı otomobil, Osman Sipahi idaresindeki plası bilinmeyen motosiklete çarptı.Kazada eski HDP İlçe Başkanı Osman Sipahi ile motosiklette bulunan Suriye uyruklu Yasin Halil yaralandı.Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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