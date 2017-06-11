ADIYAMAN’da, kumar oynatıldığı iddia edilen bir lokale polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.
Hocaömer Mahallesi'nde kumar oynatıldığı ileri sürülen bir lokale gece saatlerinde polis tarafından baskın yapıldı. İçeride bulunanların tek tek aranıp kimlikleri kontrol edildi. Yapılan aramada kumarda kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 60 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı
Adıyaman'da son dönemlerin en büyük kumar operasyonuna imza atıldı. Bir mekanda kumar oynandığı ihbarını alan polis 60 kişiyi gözaltına aldı.
ADIYAMAN’da, kumar oynatıldığı iddia edilen bir lokale polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.