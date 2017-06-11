Adıyaman'da Büyük Kumar Operasyonu : 60 Gözaltı

ADIYAMAN’da, kumar oynatıldığı iddia edilen bir lokale polis tarafından düzenlenen operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.



Hocaömer Mahallesi'nde kumar oynatıldığı ileri sürülen bir lokale gece saatlerinde polis tarafından baskın yapıldı. İçeride bulunanların tek tek aranıp kimlikleri kontrol edildi. Yapılan aramada kumarda kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 60 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.