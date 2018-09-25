ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİNE 6 YIL 3 AY HAPİS

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL

FETÖ’nün "Hava Kuvvetleri İmamı" firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Şenay Öksüz "Sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim" dedi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şenay Öksüz, Tarsus Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetinin, daha önceki celse savcılığın verdiği mütalaaya karşı görüşlerini sorduğu sanık Şenay Öksüz, "Daha önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hastalığımın ileride telafisi güç zararlar doğurma ihtimali bulunmaktadır. Mahkemenin bunu göz önüne alacağını düşünüyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Öksüz'ün avukatı da müvekkilinin trodilerindeki nodüllerin büyüdüğünü belirterek tahliyesini talep etti.

ÖKSÜZ: "O ŞAHIS NEDENİYLE BURADA BULUNMAKTAYIM"

Mahkeme heyeti dosyanın karar aşamasına geldiğini belirterek sanık Şenay Öksüz’den son sözlerini sordu. Şenay Öksüz, "Mahkemenizin adaletine güveniyorum. Sağlık sebeplerim göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim. Yine sağ mı, ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim. Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini isterim" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz’ü FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık Şenay Öksüz’ün “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme" suçundan ise beraatına karar verildi.

İDDİANAME

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre Şenay Öksüz’ün "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması isteniyordu. Açılan dava dosyası yetkisizlikle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti.

