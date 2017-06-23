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Adil Öksüz İçin 28 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı!

FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

23 Haziran 2017 Cuma 13:03
Adil Öksüz İçin 28 Şüpheli Hakkında İddianame Hazırlandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi.

FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı' olduğu belirlenen Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma sırasında gözaltına alınmasının ardından Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri Başbakanlık müşaviri 28 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin uygulandığı belirtildi.

İddianamede, 4 şüpheli hakkında 'silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme', 'gizleme veya değiştirme', 'suçluyu kayırma', 21 şüpheli hakkında 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suçluyu kayırma', 2 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suçluyu kayırma' ve bir şüpheli hakkında ise 'örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma' suçlarından hapis cezası isteniyor.



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