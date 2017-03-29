Adı Efsane 10.Bölüm 2.Fragmanı Hakan Melis Şok Sahne

Kanal D'nin dizisi Adı Efsane 10.Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı. yeni bölümde Melis ile Hakan arasında neler yaşanacak. Bahar Uzun zamandır kimseyi açamadığı duygularını tarık için açmaya hazırlanırken büyük bir sürpriz yaşanır.Sibel herşeyi göze alarak Hakana ilanı aşk teklifinde bulunması Baharın tüm planlarını alt üst eder.

herkes büyük bir şok içindedir. Sibel Hakana ilanı aşk teklifinde bulununca peki Hakan Sibel'den aldığı ilginç aşk teklifine ne cevap verecelk. Bir yandan Melis diğer yandan ise para aldığı Kıvanç çok zor bir kararla başbaşa kalan Hakanın cevabı ne olacak. Adı Efsane 10.Bölüm 2.Fragmanı nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

Hakan ve Melis arasında neler oluyor? Hakan'ı öfkeden çıldırtan şey ne?Bahar, uzun süredir kimseye açmadığı kalbini Tarık’a açmaya hazırdır. Fakat, hesaba katmadığı, göz ardı ettiği bir şey vardır. Sibel, her şeyi göze alarak Hakan’a olan aşkını itiraf eder; ama, bunu yaparken Hakan’ın vereceği tepkiyi hesaba katmamıştır.

Hakan artık iki yük taşımaktadır omuzlarında. Kıvanç’tan aldığı para yüzünden Melis’ten uzak dururken, Sibel’in itirafıyla Melis’in karşısına çıkması hepten imkansız hale gelmiştir… Bahar, uzun süredir kilitli tuttuğu kalbini Tarık’a açabilecek mi? Melis, Hakan’ın Kıvanç’tan niçin para aldığını öğrenebilecek mi? Sadık gördüklerini Fiko’ya anlatacak mı?