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Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !

Resmi Gazete'de yayınlanan kararname'de 6 üst düzey ismin Adalet Bakanlığı'ndaki görevlerinden alındığı açıklandı.Müsteşar değişikliklerinin ardından Adalet Bakanlığı'nda 6 müdür görevden alındı.

17 Kasım 2017 Cuma 09:20
Adelet Bakanlığı'nda üst düzey 6 isim görevden alındı !

Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Ali Tektaş, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, Strateji Geliştirme Başkanı Alparslan Azapağası, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Servet Gül, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı Birol Terlemez , Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile görevden alındıkları açıklandı.

Açıklanan kararname sonrasında görevinden alınan müdürlerin yerine gelicek isimler de belli oldu., İşte o isimler ...

Teftiş Kurulu Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Şaban Kazdal, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne Müsteşar Yardımcısı Şaban Yılmaz, Müsteşar Yardımcılıklarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Aydıner, Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Talip Bakır, Personel Genel Müdürlüğüne Daire Başkanı Ahmet Kar, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Ankara Cumhuriyet Savcısı İdris Ünal, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi Erdal Demir atandı.

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