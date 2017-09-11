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Adapazarın'da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti

Adapazarı'nda dün gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.Kazadan sonra kaçan şoför yakalandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 09:48
Adapazarın'da motosiklet kazası 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 23.30 sıralarında, Taşlık Mahallesi Setaltı Caddesi'nde meydana geldi. Aydınlatmanın olmadığı yolda giden Bektaş Çiçek yönetimindeki motosiklete karşı yönden gelen otomobil çarptı. Bektaş Çiçek motosikletle birlikte metrelerce sürüklendi. Kaza yapan otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Bektaş Çiçek'in öldüğünü belirledi. Kazaya karışan sürücü olaydan 1 saat sonra otomobiliyle yakalanarak gözaltına alındı. Bektaş Çiçek'in cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 11.09.2017 09:51
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