Adana'da dev uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucunun kökü kazınacak!'

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Adana merkezli İstanbul, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te 211 adrese şafak vakti operasyon düzenledi. Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın koordine ettiği 'Şehit Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Operasyonu'na Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Özel Harekat şubelerinden 2 bin 500 polis katıldı. Polisler, bazı adreslere tırmanarak girerken, direnişin görülebileceği adreslere ise özel harekat polisleriyle gidildi. Özel harekat timlerinin koçbaşlarıyla demir kapılarını kırdıkları evlere giren ekipler, detektör köpeklerle didik arama yaptı. Ekipler adreslerde arama yaparken, polis helikopteri ve drone de havadan destek verdi.

Ankara'dan gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı

Operasyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da izledi. Seydioğlu'nun beraberinde Adana'ya gelen 30 kişilik uzman narkotik ekibi de operasyona katıldı. Baskın yapılan adreslerde inceleme yapan Emniyet Müdürü Yıldız, Adana'da uyuşturucuyu kazıyacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

170 kişi gözaltına alındı

Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen ve '15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler' adı verilen operasyonda 170 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Baskın yapılan ev ve işyerlerinde yapılan aramada ise 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 219 fişek, 74 paket toplam bin 900 gram esrar, 650 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 33 bin 800 TL para, 1 telsiz, 1 terazi, 3 pakette 40 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 170 kişinin emniyetteki sorgulanmasına başlandığı belirtildi.

"Torbacıların kökünü kazıyacağız"

Uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen şafak baskınında ele geçirilen malzemeleri inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Torbacıların kökünü kazıyacağız" dedi. Operasyonu gerçekleştiren ekipleride tebrik eden Yıldız, "Bu kararlı operasyonlarımız sürecek. Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlarada büyük bir darbe vurduk " dedi.