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Adana vahşet ..Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü !

Adana'da korkunç cinayet .. Eski eşini öldüren şahsın genç kadını 3 bin lira yerine bin lira getirdiği için 18 yerinde bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.

26 Aralık 2017 Salı 12:02
Adana vahşet ..Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü !

Adana'daki korkunç olayın Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku’nun borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. 

Geçmiş günlerde eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Uçku’nun da arası açıldı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı.Çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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